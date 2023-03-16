МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Интеграция "АвтоВАЗа" с петербургским заводом Toyota, если он будет передан ФГУП "НАМИ", пока нецелесообразна, но в целом не исключена, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Потанин заявил, что рассматривает "Тинькофф" как долгосрочную инвестицию

В четверг вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", Минпромторг РФ прорабатывает такую возможность.

"Если какие-то планы по интеграции возникнут у топ-менеджмента "АвтоВАЗа", будут одобрены правлением и потом будут вынесены на совет директоров, который возглавляет наш вице-премьер — министр промышленности и торговли, вполне возможно, что такие перспективы и появляется", — скалов Соколов, отвечая на вопрос о возможном интересе компании к активам Toyota.

"Но пока я не вижу необходимости с учётом свободных мощностей у "АвтоВАЗа" и контроля за тем сектором рынка, в котором "АвтоВАЗ" традиционно работает, и перспективами выхода на другие рынки — класса С и В за счёт в том числе работы на заводе в Петербурге, не вижу смысла задействовать какие-то дополнительные мощности", — подчеркнул он.