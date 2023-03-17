МИНСК, 17 мар — ПРАЙМ. Власти Белоруссии приняли решение обязать субъекты торговли обеспечить равноправную представленность в своих объектах белорусских товаров и товаров из стран ЕАЭС в случае их реализации, говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики. Белоруссия введет лицензирование экспорта льноволокна

Документ, опубликованный на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, вносит изменения в перечни товаров, подлежащих включению субъектами торговли в свои ассортиментные перечни. Эти перечни в том числе устанавливают для разных типов магазинов количество разновидностей отечественных товаров одной группы, которое должно быть обеспечено в торговом объекте в зависимости от его площади.

"В случае предложения к продаже товаров отечественного производства и товаров, происходящих из других государств – членов Евразийского экономического союза, обязательным условием является равноправная представленность таких товаров в торговом объекте", — говорится в документе.

Постановление вступит в силу через месяц после его официальной публикации.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в марте 2021 года заявила, что требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли Белоруссии является барьером на внутреннем рынке ЕАЭС, и уведомила Минск о необходимости исполнения права союза. Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики тогда заявило, что Белоруссия не нарушает обязательств перед партнерами по Евразийскому экономическому союзу в части применения ассортиментных перечней товаров в своих магазинах.