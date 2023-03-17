МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Продажи автомобилей "Москвич" в конце марта начнутся еще в двух российских городах: Сочи и Симферополе, говорится в сообщении автопроизводителя. Путин оценил ситуацию с российским автопромом

"В Сочи и Симферополе появятся дилеры "Москвич". Машины будут доступны в конце марта", — сообщила пресс-служба автозавода "Москвич", уточнив, что новинки можно будет приобрести в дилерских центрах "Ключавто" и "Автодель".

Автопроизводитель также уточнил, что количество городов дилерской сети "Москвич" выросло до 25. Точки продаж и обслуживания будут представлены 55 автосалонами по всей России.

Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы.