МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Volkswagen находится в процессе подачи заявки на одобрение властями РФ продажи завода в Калуге российскому инвестору, удивлен иском со стороны ГАЗа на данном этапе сделки и рассчитывает, что это не приведет к ее задержке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Российский суд заморозил все активы Volkswagen в стране

Ранее в понедельник стало известно, что арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать более 15,5 миллиарда рублей

"Мы осведомлены об иске со стороны ГАЗа и в данный момент мы знакомимся с материалами этого дела. Мы удивлены получением иска от ГАЗа именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года. Мы надеемся на ваше понимание того, что мы не можем предоставить больше информации на данном этапе", — прокомментировали ситуацию в компании.

"Концерн Volkswagen находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в Volkswagen Group Rus, включая завод в Калуге с более чем 4000 сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору. Мы надеемся на ваше понимание, что мы не можем предоставить больше подробностей на данном этапе. Мы надеемся, что иск не приведет к задержке сделки, которая направлена на обеспечение занятости затронутых сотрудников", — добавили в автоконцерне.