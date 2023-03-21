МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в феврале в годовом выражении выросли на 11,5% и составили 802 763 машины, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). В России автозапчасти за год подорожали на 20 процентов

"В феврале 2023 года рынок легковых автомобилей ЕС продолжал показывать хорошие результаты, увеличившись на 11,5%, до 802 763 единиц. Однако важно отметить низкую базу сравнения из-за кризиса нехватки полупроводников в начале 2022 года", — указывает ACEA.

В частности, продажи в феврале в годовом выражении во Франции увеличились на 9,4%, в Италии — на 17,4%, в Испании — на 19,2%, в Германии — на 2,8%.

В модельном же разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group выросли в феврале в годовом выражении на 21,2%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 2%, группы Renault — подскочили на 28,8%.