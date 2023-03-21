МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Автозавод "Москвич" не проводил и не проводит отзывную кампанию автомобилей бренда, говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя. Продажи "Москвича" в Сочи и Симферополе стартуют в конце марта

"Информация об отзывной кампании автомобилей Москвич, которая распространяется в СМИ и социальных сетях, является ложной. Отзывная кампания предполагает публикацию данных на сайте Росстандарта и предупреждение клиентов о необходимости предоставить автомобили, попадающие под нее, на диагностику и ремонт. Такой кампании "Москвич" не проводил и не проводит", — отмечается в сообщении.

"В настоящий момент клиентам предлагается только планово обновить софт программного обеспечения кроссовера "Москвич 3" для корректной русификации мультимедийной системы. Других уведомлений клиентов нет", — пояснили в "Москвиче".

Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей. В планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 23 российских городах, в конце марта к ним добавятся Сочи и Симферополь.