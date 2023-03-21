МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Менять шины на автомобилях жителям Москвы и Подмосковья следует при стабильной средней температуре от восьми градусов, сейчас на дорогах по утрам остается гололед, рассказали РИА Новости автоэксперты.
По мнению директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, "резину менять нужно при среднесуточной температуре выше плюс восемь". Он подчеркнул, что обычное время для "переобувания" автомобиля в России — 15 апреля.
"Если говорить о нешипованной, то на ней можно ездить чуть подольше, как бы огородить себя от всяких неожиданных погодных условий", — прокомментировал Канаев возможность сменить шипованные шины.
Замглавы Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев также рекомендовал менять резину не раньше апреля, сославшись на возможность похолодания после теплой недели.