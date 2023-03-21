МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Менять шины на автомобилях жителям Москвы и Подмосковья следует при стабильной средней температуре от восьми градусов, сейчас на дорогах по утрам остается гололед, рассказали РИА Новости автоэксперты. Водителям объяснили, как правильно подготовить автомобиль к весне

По мнению директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, "резину менять нужно при среднесуточной температуре выше плюс восемь". Он подчеркнул, что обычное время для "переобувания" автомобиля в России — 15 апреля.

"Если говорить о нешипованной, то на ней можно ездить чуть подольше, как бы огородить себя от всяких неожиданных погодных условий", — прокомментировал Канаев возможность сменить шипованные шины.

Замглавы Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев также рекомендовал менять резину не раньше апреля, сославшись на возможность похолодания после теплой недели.