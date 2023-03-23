МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Компании Hyundai Motor America и Kia America отзывают более 570 тысяч автомобилей в США из-за неисправностей жгута проводов тягово-сцепного устройства, сообщает Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA). "Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей

По данным регулятора, Hyundai отзывает 567 912 автомобилей, в том числе машины модели Santa Fe 2019-2023 годов выпуска, Santa Fe HEV 2021-2023 годов, а также Santa Fe Plug-in HEV и Santa Cruz, выпущенные в 2022-2023 годах.

Kia, в свою очередь, отзывает 3 555 автомобилей модели Carnival, произведенные в прошлом и текущем годах.

Решение об отзыве автомобилей обеих компаний было принято в связи с тем, что скопления воды на печатной плате модуля жгута проводов тягово-сцепного устройства может вызвать замыкание и привести к пожару.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Крупнейший автомобильный производитель в Южной Корее и четвертый в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.

Kia Motors — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит около 3 миллионов автомобилей, имеет 14 заводов в пяти странах. Штат компании составляет более 40 тысячи человек.