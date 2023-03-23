МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Новые автомобильные производства в РФ сейчас по большинству проектов планируется реализовать в формате СП, не исключено, что на заводе Mercedes, который хочет купить дилер "Автодом", будут выпускаться китайские машины, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров рассказал, когда начнутся серийные поставки SSJ New

"У нас сегодня общий подход по размещению производств на автомобильных предприятиях практически по всем проектам за исключением Haval (где идет производство непосредственно под китайским брендом) — создавать именно совместные производства, поэтому не исключается, что и на данном предприятии может быть организовано производство с участием наших зарубежных партеров — в данном случае коллег из Китая. Но окончательного решения пока не принято", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной сборке китайских машин на заводе Mercedes.

Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что на заводе Mercedes в Подмосковье могут начать производить китайские премиальные автомобили Hongqi, такую возможность сейчас рассматривает потенциальный покупатель предприятия — "Автодом".