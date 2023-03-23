На бывшем заводе Mercedes могут начать собирать китайские машины
Мантуров не исключил, что на бывшем заводе Mercedes будут собирать китайские машины
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Новые автомобильные производства в РФ сейчас по большинству проектов планируется реализовать в формате СП, не исключено, что на заводе Mercedes, который хочет купить дилер "Автодом", будут выпускаться китайские машины, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"У нас сегодня общий подход по размещению производств на автомобильных предприятиях практически по всем проектам за исключением Haval (где идет производство непосредственно под китайским брендом) — создавать именно совместные производства, поэтому не исключается, что и на данном предприятии может быть организовано производство с участием наших зарубежных партеров — в данном случае коллег из Китая. Но окончательного решения пока не принято", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной сборке китайских машин на заводе Mercedes.
Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что на заводе Mercedes в Подмосковье могут начать производить китайские премиальные автомобили Hongqi, такую возможность сейчас рассматривает потенциальный покупатель предприятия — "Автодом".