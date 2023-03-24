МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость электромобиля "Москвич" в 3,5 миллиона рублей выглядит высоковатой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Автогиганты жалеют об уходе из России, заявил Медведев

"Насчет "Москвича". Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. У меня есть, правда, "Волга" и "Победа", они на хорошем ходу, они конца 1950-х — начала 1960-х годов, ну и, естественно, есть еще государственная машина. Поживем — увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли пользоваться спросом автомобиль по такой цене и купил бы его он сам.

Автозавод "Москвич" находится на площадке экс-завода "Рено Россия". Французский автоконцерн Renault прекратил работу в стране в мае 2022 года и передал площадку правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 23 российских городах, в конце марта к ним добавятся Сочи и Симферополь.

Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей. В планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.