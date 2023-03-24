МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сервис каршеринга "Ситидрайв" (принадлежит "Сберу") закупил более 700 китайских автомобилей, среди которых Jac JS6 и Exeed LX, для Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении сервиса. Автогиганты жалеют об уходе из России, заявил Медведев

"Парк сервиса "Ситидрайв" продолжает разрастаться: вскоре на линии появится 709 новых автомобилей, доступных для аренды. Увеличится количество уже полюбившихся пользователям автомобилей китайских автобрендов, а главной новинкой станет переднеприводный статусный кроссовер с турбированным двигателем Jac JS6", — говорится в сообщении.

В каршеринге отметили, что в парк Москвы, помимо новых моделей JAC, выведут почти 300 новых авто, в числе которых кроссоверы бизнес-класса Exeed LX и комфортные Geely Coolray. В Петербурге же на линию также выйдут новые Exeed LX и Geely Coolray, а ещё Chery Tiggo 7 Pro и JAC JS4 — всего 420 новых автомобилей. Также в Санкт-Петербург отправится 100 Kia Soul и 20 BMW 218 из московского парка.

В феврале размер парка "Ситидрайва" превысил 11 000 автомобилей, и сейчас в нём представлено более 40 моделей.

В прошлом году ряд иностранных автоконцернов объявил о приостановке производства и поставок автомобилей в Россию. Среди них, в том числе, Volkswagen, Skoda, Toyota, Nissan, Renault, Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford и General Motors.

Минпромторг РФ, в свою очередь, разрешил параллельный импорт — таким образом, дилеры могут через альтернативные каналы привозить в страну машины брендов, официально приостановивших поставки.