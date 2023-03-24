МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Цены на городские кроссоверы "Москвич", как отметил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, действительно высокие, но в целом рыночные: стоимость машин аналогичного класса у конкурентов бренда примерно такая же, рассказал РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто. Медведев назвал стоимость электромобиля "Москвич" высоковатой

В пятницу в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, Медведев рассказал, что цена на автомобили "Москвич", по его мнению, выглядит высоковатой, но отлично, если получится создать хорошую машину. Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.

"Да, я тоже считаю, что высоковата. Но с другой стороны, так складывается, во-первых, рынок, потому что на автомобили такого класса, как "Москвич 3", цены и у конкурентов примерно такие же. Нам бы хотелось, чтобы на отечественный автомобиль цена была чуть пониже, но насколько я понимаю, сейчас это достаточно сложно сделать, поскольку локализация автомобиля находится практически на нулевом уровне. В соответствии с этим приходится таможенные все платежи выплачивать компании практически в 100% объеме", — сказал он, оценивая стоимость автомобилей "Москвич".

"Когда идет локализация, там появляются льготы: по ввозу комплектующих сниженные таможенные ставки, например. А сейчас покупаются готовые машинокомплекты в Китае и всё это завозится в Москву практически в готовом виде", — пояснил Моржаретто.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 23 российских городах, в конце марта к ним добавятся Сочи и Симферополь.