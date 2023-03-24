СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. Первые городские кроссоверы "Москвич" поступят в продажу в Крыму в конце апреля, рынок для продаж на полуострове есть, хотя и ограничен слаборазвитой инфраструктурой, сказал РИА Новости учредитель группы – компаний "Автодель", официального дилера "Москвича" Михаил Смолянов. Автоэксперт оценил слова Медведева о ценах на "Москвич"

"Мы уже являемся официальными дилерами, получили свидетельство. Сейчас оформляем документы, ожидаем, первые две версии машины поступят в продажу в конце апреля", — сказал Смолянов.

Он добавил, что снижению стоимости машины должна способствовать господдержка в виде кредитной линии – переговоры об этом ведутся. В продаже в Крыму уже несколько моделей электромобилей и гибридных автомобилей, они пользуются спросом, сказал глава компании. Рынок продаж постепенно развивается, отметил он.

"Рынок (продаж) есть, но пока слабый из-за отсутствия развитой инфраструктуры", — сказал Смолянов, добавив, что рост числа электромобилей и гибридных машин неизбежно приведет к развитию инфраструктуры для их обслуживания и заправки.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 23 российских городах, ожидается, что в конце марта к ним добавятся Сочи и Симферополь.

Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей. В планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.