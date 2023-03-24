РИМ, 24 мар — ПРАЙМ. Итальянские силовики ведут розыск скрывшегося из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема по всей стране, в том числе в аэропортах и на пограничных пунктах, сообщили РИА Новости представители карабинеров. Бизнес-омбудсмен Титов рассказал, что Калви живет в США уже год

"Доказательств того, что он покинул территорию Италии, у нас нет. Объективная информация говорит о том, что он скрылся из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет", — сообщил работник пресс-службы миланского управления.

Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США, а в среду бизнесмен скрылся в неизвестном направлении.

"В настоящий момент его поиски ведутся по всей национальной территории", — сказал карабинер.