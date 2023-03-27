МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Продажи иранских автомобилей Saipa в РФ планируется начать с 1 июня, к этому месяцу в страну планируется по параллельному импорту завезти первую партию — в общей сложности 1000 моделей Quik, Saina и Shahin, сообщил журналистам гендиректор "Бест Моторс" Александр Степанов. Автоэксперт оценил слова Медведева о ценах на "Москвич"

"Мы планировали начать продажи с 1 июня… Первую партию, по нашему плану — открою секрет — мы хотим привезти 1000 автомобилей до июня месяца", — сказал он, отвечая на вопрос о старте продаж иранских машин в стране.

"Мы планируем от 1 миллиона рублей до 1,7 миллиона рублей. Это от самой дешевой до самой дорогой модели", — добавил Степанов, комментируя цены.

Первая партия автомобилей будет поставлена по параллельному импорту, одновременно с этим их будут сертифицировать в РФ — то есть оформлять ОТТС. "Они также будут подлежать гарантийному обслуживанию", — подчеркнул гендиректор компании. По словам Степанова, "Бест Моторс" заключил контракт с Saipa на три года. Согласно бизнес-плану на 2023 год в стране планируется продать порядка 10 тысяч автомобилей бренда.

Топ-менеджер также подчеркнул, что Saipa рассматривает возможность локализации производства автомобилей в Санкт-Петербурге.