МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Принято менять зимние шины на летние, когда среднесуточная температура поднимается выше пяти градусов по Цельсию. Однако тут есть нюансы, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Груда дорогого железа: чем опасна покупка машины по параллельному импорту

Дело в том, что весной очень часто происходят значительные колебания температур. Так, после теплой недели могут случиться заморозки с обильными снегопадами.

"В результате водитель, поверивший в наступление весны и сменивший зимние шины на летние, может оказаться в очень опасной ситуации", — предупредил специалист.

Март в этом году теплый во многих регионах, но это тепло обманчиво, еще возможны заморозки. Поэтому решение о смене колес лучше принимать, ориентируясь на долгосрочный прогноз погоды. Учитывая, что в средней полосе минувшая зима выдалась не особо снежная, лучше запланировать переход на летнюю резину в первой половине апреля.

Конечно, из-за того, что зимние шины намного мягче летних, они и изнашиваются намного активней. Особенно если вы продолжаете их использовать несмотря на то, что на улице тепло, а под колесами — асфальт. Так что водителю необходимо разумно рассчитать момент перехода с зимы на лето, чтобы избежать больших финансовых проблем и не столкнуться с опасностью потери контроля над автомобилем, заключил автоэксперт.