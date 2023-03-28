МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Пираты взяли на абордаж в Гвинейском заливе танкер датской компании Mojasa с экипажем из 16 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании. Песков согласился с идеей Медведева о пиратских копиях западной продукции

"Пираты напали на датское судно в Гвинейском заливе и взяли его на абордаж, все каналы связи с судном отключены…", — пишет издание.

По данным Reuters, судно Monjasa Reformer под флагом Либерии и управлением Montec Ship Management, базирующейся в Дубае, захватили в субботу в 225 километрах от порта Пуэнт-Нуар (Республика Конго).

Как сообщали в агентстве, принадлежащая Monjasa Montec проинформировала центр морского сотрудничества и в данный момент работает со всеми соответствующими морскими властями в Гвинейском заливе.