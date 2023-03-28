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Пираты захватили танкер датской компании в Гвинейском заливе, пишет СМИ
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Пираты взяли на абордаж в Гвинейском заливе танкер датской компании Mojasa с экипажем из 16 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании. "Пираты... ПРАЙМ, 28.03.2023
нефть, энергетика, бизнес, новости, пираты, танкеры, monjasa
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Пираты взяли на абордаж в Гвинейском заливе танкер датской компании Mojasa с экипажем из 16 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
"Пираты напали на датское судно в Гвинейском заливе и взяли его на абордаж, все каналы связи с судном отключены…", — пишет издание.
По данным Reuters, судно Monjasa Reformer под флагом Либерии и управлением Montec Ship Management, базирующейся в Дубае, захватили в субботу в 225 километрах от порта Пуэнт-Нуар (Республика Конго).
Как сообщали в агентстве, принадлежащая Monjasa Montec проинформировала центр морского сотрудничества и в данный момент работает со всеми соответствующими морскими властями в Гвинейском заливе.