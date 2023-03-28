МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Совет ЕС согласовал стопроцентное сокращение выбросов CO2 для новых автомобилей с 2035 года, что фактически означает запрет на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на традиционном топливе. Иранские автомобили Saipa появятся в продаже в России в июне

"Новые правила устанавливают следующие цели: 55% сокращение выбросов CO2 для новых автомобилей и 50% для новых фургонов с 2030 по 2034 год по сравнению с уровнем 2021 года, 100% сокращение выбросов CO2 для новых автомобилей и фургонов с 2035 года", — говорится в документе.

Фактически данное положение предусматривает переход на электромобили с исключением для автомобилей, использующих углеродно-нейтральное синтетическое топливо. В частности, в документе содержится ссылка на так называемое электротопливо (e-fuels).

Ранее Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов.

Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций.

В ЕК убеждены в преимуществах электромобилей даже с учетом того, что вредные выбросы в ближайшие годы могут иметь место на этапе производства электроэнергии. При этом постепенно к 2050 году Евросоюз намерен прийти и к выработке исключительно чистой электроэнергии.

В ЕС полагают, что транспортный сектор дает порядка четверти выбросов парниковых газов, эти выбросы продолжают расти. При этом Брюссель хочет сократить выбросы на 55% к 2030 году по сравнению с 1990 и встать на путь углеводородной нейтральности в 2050 году.