МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в феврале выросло на 52,6% по сравнению с январем — до 32,5 тысяч штук, однако в годовом выражении падение их выпуска составило 69,9%, следует из данных Росстата. Продажи "Москвича" в Крыму стартуют в апреле

В целом за январь-февраль в стране было выпущено 53,9 тысяч легковых машин, что на 73,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выпуск грузовиков в феврале составил 12,6 тысяч, увеличившись в 2,2 раза к январю текущего года, но сократившись на 28,1% к февралю прошлого. За первые два месяца производство сократилось на 30,6% в годовом выражении – до 18,4 тысяч машин.

Выпуск автобусов массой до пяти тонн в феврале упал на 31,2% к январю, а к прошлому февралю — на 24,8%, до 1 тысячи. За январь-февраль произведено 2,5 тысяч таких автобусов (+30,4% в годовом выражении).

Производство автобусов массой более пяти тонн в феврале выросло в 1,9 раза в месячном выражении, в годовом сократилось на 17,9% — до 1 тысячи штук. За январь-февраль таких автобусов выпущено 1,6 тысяч (спад на 14,1% в годовом выражении).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания в феврале составил 15,5 тысячи штук: на 45,9% больше по сравнению с январем и на 66,5% меньше в годовом выражении. За первые два месяца года производство двигателей упало на 67,1% в годовом выражении и составило 26,1 тысяч.