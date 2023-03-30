МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Mercedes-Benz в четверг сообщила о подписании соглашения о закупках 140 мегаватт электроэнергии из парка ветроэлектростанций испанской Iberdrola в Балтийском море. С помощью этой сделки автопроизводитель надеется сделать свои издержки производства более предсказуемыми. Инженер усомнился в правильности решения Евросоюза запретить один вид авто

Директор по производству Йорг Бурцер сообщил Reuters, что Mercedes стремится обеспечить себе ветряные мощности на севере Германии и установить солнечные мощности на юге страны, где ветер слабее.

Сделка с Iberdrola, которая обойдется Mercedes в сотни миллионов евро, означает, что теперь на автопроизводителя работают солнечные, наземные и шельфовые ветряные электростанции, которые к середине этого десятилетия будут обеспечивать его потребности в электроэнергии в Германии примерно наполовину, заявил Бурцер.

Согласно сайту Iberdrola, ее балтийский ветропарк мощностью в 300 мегаватт заработает в 2026 году.

Mercedes хочет, чтобы к 2030 году 70% потребностей ее автомобильных производств в электроэнергии покрывались из возобновляемых источников. В четверг компания сообщила, что досрочно выполнила свой план — к 2030 году сократить выбросы двуокиси углерода на 50% к уровням 2020 года — и теперь поднимает эту планку до 80%.

Бурцер уверен, что аккумуляторные батареи будут улучшены до такой степени, что смогут обеспечивать постоянное возобновляемое энергоснабжение, и что определенную роль в обеспечении электроэнергии из непрерывных источников будет играть водород.