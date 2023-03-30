МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Отечественные маркетплейсы поддерживают продление повышенного порога беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров для физических лиц до 1 октября, сообщили РИА Новости опрошенные участники рынка. Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС продлили до 1 октября

Ранее в четверг Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила на полгода, до 1 октября, повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров для физлиц в размере 1 тысячи евро. Принятое решение вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля. Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

"Мы поддерживаем решение ЕЭК по продлению порога беспошлинного ввоза… поскольку это позволит обеспечить стабильную работу товарного рынка в условиях продолжающихся изменений логистических цепочек. А значит, у покупателей сохранится доступ к широкому ассортименту товаров из множества категорий по выгодным ценам", — сообщили в пресс-службе "Яндекс Маркета".

В Ozon отметили, что повышение нормы беспошлинного ввоза с 200 до тысячи евро в прошлом году положительно повлияло на спрос в рамках этой ценовой категории.

"Возврат порога к 200 евро, по нашей оценке, существенно отразился бы на российском потребителе. На фоне замедления роста реальных доходов населения дополнительные затраты за оплату таможенных пошлин повлекли бы за собой снижение покупательской способности. В результате многие люди могли отказаться от покупки таких товаров. В этой связи мы поддерживаем решение по продлению действия повышенной нормы", — подчеркнули в компании.

РИА Новости направило запрос в Wildberries.