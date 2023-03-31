С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — ПРАЙМ. Выпуск первого автомобиля под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется в июне, сообщил губернатор Александр Беглов. Новый владелец "ИКЕА Индастри Вятка" пообещал сохранить рабочие места

Ранее "АвтоВАЗ" сообщал, что ускорил подготовку к старту производства и намерен начать выпуск автомобилей под брендом Lada в Петербурге уже в мае-июне текущего года.

"Правительство Санкт-Петербурга работает в прямом контакте с министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Нам удалось многие вопросы решить, тот же самый автопром, который развивало правительство Санкт-Петербурга, давая определенные преференции… Но они собрались и ушли. Найдено несколько решений, чтобы задействовать те площади, предприятия автопрома. Там есть еще вопрос, но по двум основным заводам практически решены. Они начнут работать, я думаю, что в ближайшее время… В июне получим с конвейера первый автомобиль Lada", — сказал Беглов на заседании промышленного совета Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор города Кирилл Поляков отметил, что выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге ожидается в период Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, что на Петербургском экономическом форуме (начнется выпуск автомобилей)", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум в 2023 году пройдет 14-17 июня.

Переговоры с новыми партнерами отечественный автопроизводитель начал еще в прошлом году. Тогда президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что выпуск машин Lada на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать во втором полугодии 2023 года. Ранее в марте компания сообщала, что запуск производства планируется на второй квартал.

В начале февраля "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение 6 лет.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).