МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО для автомобилей за январь-февраль увеличилась на 300 рублей — до 7,4 тысячи рублей относительно конца года, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Минфин рассказал о планах по ОФЗ во втором квартале

"Колебание средней стоимости полиса ОСАГО как для автомобилей физлиц, так и в совокупности для всех типов транспортных средств, в январе-феврале 2023 года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года было незначительным и находилось в пределах 300 рублей. Средняя премия для легковых автомобилей физлиц в январе-феврале 2023 года составила 7,4 тысячи рублей против 7,1 тысячи рублей по итогам четвертого квартала 2022 года", — отмечается в сообщении РСА.

Средняя премия по ОСАГО в совокупности для всех типов транспортных средств составила в январе-феврале 2023 года 8 тысяч рублей, тогда как в четвертом квартале 2022 года составляла 7,7 тысяч рублей, добавляется там же.

По-прежнему заметное снижение средней премии отмечено по такси: в абсолютном выражении оно составило 1278 рублей, или 4,7%: с 27 196 рублей по итогам четвертого квартала 2022 года до 25 918 рублей по итогам января-февраля 2023 года, говорится в сообщении.

"Это снижение по наиболее аварийному типу транспорта по ОСАГО обусловлено, в первую очередь, снижением средней стоимости частотных запчастей в справочнике средней стоимости запчастей, введенным в действие с 19 декабря 2022 года, на 2,7% по сравнению со справочником от 19 октября 2022 года", — поясняется там же.

Оно же стало причиной и небольшого снижения средней выплаты по всем типам транспортных средств: по итогам января-февраля 2023 года она составила 81 тысячу рублей, тогда как по итогам четвертого квартала 2022 года составляла 84 тысячи рублей, добавляется в сообщении.