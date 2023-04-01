МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Юридическое лицо американской корпорации Electronic Arts (ЕА), разработчика компьютерных игр, в России ликвидировано, следует из данных ЕГРЮЛ. В Москве на месте H&M открыли флагманский магазин Gloria Jeans

Согласно данным из выписки компании, информация о ликвидации внесена в реестр 31 марта. "Ликвидация юридического лица", — говорится в выписке.

Electronic Arts в начале марта 2022 года объявила о прекращении продаж своих продуктов в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.

В ноябре прошлого года газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что американская корпорация Electronic Arts полностью покинула Россию. Отмечалось, что компания перенесла всю маркетинговую деятельность, связанную со странами СНГ, в свой офис в Польше.

Electronic Arts (EA) — мировой лидер в области цифровых интерактивных развлечений. Компания разрабатывает и поставляет игры, контент и онлайн-услуги для подключенных к интернету консолей, мобильных устройств и персональных компьютеров.