НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Нижегородской области частично снял арест с активов Volkswagen в России, с которого ГАЗ пытается взыскать более 15,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. Суд рассмотрит апелляции по иску Банка России к экс-топам Бинбанка

Как следует из материалов суда, 31 марта в Арбитражный суд Нижегородской области поступило ходатайство "Фольксваген Груп Рус" об отмене ареста некоторых активов, при этом аргументация российской "дочки" немецкого гиганта не раскрывается.

"Удовлетворить частично. Отменить обеспечение в ответ на ходатайство от ООО "Фольксваген Груп Рус", — говорится в определении судьи Дмитрия Окорокова по результатам заседания в понедельник.

Как уточнили агентству в суде, "отменены обеспечительные меры в части наложения ареста на объекты недвижимого имущества "Фольксваген Груп Рус" и арест на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус". О каких именно объектах речь, не уточняется.

В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей.

Конфликт связан с расторжением соглашения о контрактной сборке автомобилей немецкого автоконцерна на мощностях ГАЗа, которая велась до весны 2022 года. Российский автопроизводитель потребовал признать его недействительным и выплатить понесенный им убыток.

Обеспечительные меры на российские активы Volkswagen наложены, чтобы не допустить его уход из страны до разрешения ситуации. В Volkswagen РИА Новости позднее заявили, что находятся в процессе продажи завода инвестору из России и удивлены иску от ГАЗа.