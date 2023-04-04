МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" для такси и каршеринга, столичный таксопарк и парк каршеринга пополнят 2 тыс электрокаров. Медведев назвал стоимость электромобиля "Москвич" высоковатой

"Немаловажно, что "Москвич" уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта. С "Яндекс.Такси" заключены контракты общей мощностью на 5 тыс машин, из них 2 тыс — электромобили. Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам для такси и каршеринга", — сказал Собянин во время подписания соглашения.

Мэр отметил, что "Москвич" продолжает развиваться, также сохранился трудовой коллектив завода. Так, как уточнил Собянин, в прошлом году было произведено всего 600 машин, "в этом году программа уже на 50 тыс, 10 тыс из них — электромобили. В 2024 году мы ставим себе задачу произвести уже 100 тыс, но, и самое важное, что в этом году начинается локализация".

По словам мэра, поставка электрокаров для такси и каршеринга будет способствовать улучшению экологии города и станет хорошим примером для других автомобилистов. "Надеюсь, эта машина будет надёжно служить для москвичей и гостей столицы. Спасибо огромное "Камазу", который вместе с нами поставил плечо и двигает этот проект вперёд", — добавил мэр. "Москвич" запустит производство нового кроссовера и седана до конца года

В свою очередь генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин отметил, что проект по производству "Москвичей", стал вызовом для компании, которая ранее отказалась от производства легковых автомобилей.

"И на этом этапе мы вместе с правительством Москвы стали заниматься легковым автомобилестроением, очень важно, что у нас все развивается в соответствии с планом и договорённостями", — сказал Когогин.

Он уточнил, что в этом году готовятся к выходу новые модели, компания нашла "полное взаимопонимание с восточным партнёром, и мы строим довольно серьезные планы на локализацию, которая начнётся уже в этом году".

Подписание соглашения прошло между Московским автозаводом "Москвич" и подразделением "Яндекса" "Флот" о поставке 2 тыс электромобилей "Москвичи 3e" для таксопарков-партнёров "Яндекс.Такси".

В пресс-службе мэрии уточнили, что первые 50 автомобилей пополнили парк "Яндекс.Такси" в апреле.

3 марта стартовали продажи автомобилей "Москвич" в 23 городах России.