МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый седан "Москвич 6", производство и продажу нового автомобиля планируется начать во второй половине 2023 года. Москва заключила контракт на поставку электромобилей "Москвич"

Во время подписания соглашения с компанией "Флот" на поставку автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" для таксопарков-партнеров "Яндекс. Такси", которое прошло на столичном заводе "Москвич", мэру была представлена новая модель — седан "Москвич 6".

Как уточнили в пресс-службе мэрии, модель "Москвич 6" представляет собой седан С-класса, его отличает продуманная эргономика и высокий уровень комфорта, широкие мультимедийные возможности и просторный багажник.

"Москвич 6" предназначен для ежедневных поездок по городу. Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, автоматическим складыванием боковых зеркал, камерой 360 и электроприводом двери багажника.

Производство и продажу "Москвич 6" планируется начать во второй половине года.