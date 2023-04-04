МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Действующих мер поддержки автомобильной промышленности достаточно, заявил резидент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочими завода "Тулажелдормаш. Путин призвал добиться технологического суверенитета России

"Мер поддержки автопрома, их в принципе достаточно для того, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники, в том числе легковых автомобилей наиболее востребованных", — сказал он.