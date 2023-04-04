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2023
https://1prime.ru/business/20230404/840278442.html
Путин рассказал о мерах поддержки отечественного автопрома
Бизнес
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. Действующих мер поддержки автомобильной промышленности достаточно, заявил резидент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочими завода "Тулажелдормаш. "Мер поддержки... ПРАЙМ, 04.04.2023
авто, бизнес, новости, россия, владимир путин, автопром
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Президент РФ В. Путин принял участие в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома"
© POOL /
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Действующих мер поддержки автомобильной промышленности достаточно, заявил резидент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочими завода "Тулажелдормаш.
"Мер поддержки автопрома, их в принципе достаточно для того, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники, в том числе легковых автомобилей наиболее востребованных", — сказал он.