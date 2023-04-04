МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Банк России готов рассматривать возможность использования при ремонте автомобиля бывших в употреблении запчастей, однако видит необходимость в оценке их влияния на безопасность дорожного движения, сказал исполняющий обязанности директора департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. В Совфеде высказались за сохранение принципа ОСАГО

Ранее в ходе совещания "ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств" в Совете Федерации замглавы министерства финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что ведомство допускает, что ремонт автомобиля по ОСАГО может проводиться с помощью б/у запчастей, но не всех, при этом важно учитывать мнение министерства транспорта. В частности, он отметил, что не могут быть использованы в ремонте бывшие в употреблении тормозные колодки.

"Переходя к более животрепещущим проблемам, с которыми мы сталкиваемся, это проблема бывших в употреблении запчастей. Здесь два значимых вопроса: что хотят граждане? Здесь требуется более широкое обсуждение: гражданин предпочтет заплатить больше и получить новую запчасть, или предпочтет заплатить меньше и получить бывшую в употреблении запчасть?" — отметил Смиров, выступая на совещании в Совете Федерации.

Также он указал, что второй вопрос – это вопрос безопасности этих б/у запчастей на дорогах, чтобы тот ремонт, который был бы осуществлен с их использованием, не приводил бы к последующим авариям и человеческим жертвам.

"Позиция Банка России такова, что мы готовы к б/у запчастям, но только после того, как возникает какой-то механизм оценки влияния б/у запчастей на безопасность дорожного движения", — резюмировал Смирнов.