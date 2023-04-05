МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Все магазины бывшей Zara, а также другие точки, принадлежащие ранее испанской группе Inditex в России, начнут свою работу в стране под новым управлением и названиями до конца весны, сообщил РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. В Москве на месте H&M открыли флагманский магазин Gloria Jeans

"Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию", — заявил он. Уточняется, что Inditex передает новым владельцам все имеющиеся в стране в данный момент торговые площади, однако магазины откроются под новыми названиями: MAAG, DUB, ECRU, VILET.

Корреспондент РИА Новости убедился, что у магазина на Кузнецком мосту, где ранее работала Zara, уже висит новый банер — "MAAG. Скоро открытие". При этом на официальном сайте компании указано, что онлайн презентация новой коллекции пройдет 14 апреля.

Евтухов добавил, что правкомиссия согласовала сделку. "Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ … 30 марта 2023 года одобрила сделку по продаже 100% акций АО "Новая Мода". Покупателями бизнеса Inditex, включая магазины Zara, в России стала компания Fashion And More Management DMCC с офисом в одной из дружественных стран", — пояснил он. В ГД намерены запретить списание средств с удаленных из маркетплейса карт

Евтухов также подчеркнул, что цена сделки не разглашается. При этом на вопрос о том, как связана компания Fashion And More Management DMCC с ливанской Daher Group, изначально заявленной покупателем активов в России, в Минпромторге не ответили.

В октября прошлого года испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, сообщила о том, что достигла первоначального соглашения о продаже своего российского подразделения компании Daher Group.

В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".