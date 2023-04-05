МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Бывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara (принадлежит испанской группе Inditex) откроются в ближайшее время под новым названием Maag в 20 торговых центрах Москвы и Подмосковья, следует из информации на сайте Maag. Магазины бывшей Zara откроются в России до конца весны

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил о том, что российские власти 30 марта одобрили сделку по продаже российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". Магазины, принадлежавшие Inditex, откроются в России под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet.

На сайте бренда Maag указывается, что магазины под эти названием откроются в торговых центрах "Авиапарк", Vegas, "Мега Химки", "Весна", "Щелковский", "Европолис", "Атриум" и других. Кроме того, на сайте Maag указано, что презентация новой коллекции пройдет в формате онлайн 14 апреля.

Информацию об открытии магазина Maag в ТЦ "Атриум" подтвердил глава торгового центра Павел Чекрыжов.

"Да, в ближайшем будущем в "Атриуме" откроется магазин Zara под новым брендом Maag. В настоящее время идут подготовительные работы, отлаживаются технические процессы. О дате открытия пока говорить рано, но не исключаю, что это произойдет одновременно по всей Москве", — рассказал он РИА Недвижимость. Роскачество: с карт лояльности интернет-магазинов могут украсть бонусы

Также информацию об открытии в скором времени торговых Maag подтвердили в ТЦ "Щелковский", в ТЦ "Европейский" уже подготовлена вывеска магазина под новым брендом.

Бывшие магазины также принадлежащей Inditex марки одежды Pull & Bear готовятся к открытию под брендом Dub в 14 столичных торговых центрах. В частности, на сайте бренда указывается, что магазины с новым названием откроются в торговых центрах "Авиапарк", Columbus, "Весна", "Европейский", "Океания", "Саларис", "Ривьера", Vegas и других.

Информацию с сайта Dub РИА Недвижимость подтвердил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. В ТЦ "Европейский" магазин уже установил новую вывеску.

Inditex — один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви. В России группа была представлена магазинами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ из-за начавшейся военной операции на Украине.