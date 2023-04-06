ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries разработал специальный канал для жалоб в Роспотребнадзор, которые будут рассматриваться незамедлительно, а не в течение дня, сообщил менеджер компании по взаимодействию с органами госвласти Петр Аракчеев на заседании координационного совета при губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа. Wildberries уберет с площадки товары с низким рейтингом

"Разработали специальный канал для Роспотребнадзора – жалобы будут рассматриваться не в течение дня, а в момент поступления, незамедлительно", — приводятся слова Аракчеева в Telegram-канале правительства Югры.

Как уточнил менеджер Wildberries, компания также создала многоуровневую систему, по которой жалобы могут рассматриваться внутри компании, без доведения до суда или Роспотребнадзора. Помимо этого, разработаны дополнения в правила пользования торговой площадкой, которые включают в себя действия при отказе покупателя от товара в пункте выдачи.

Также, по его словам, на маркетплейсе появилась новая функция, благодаря которой покупатель сможет напрямую обратиться к продавцу. Wildberries введет дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи

В марте владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании тогда сообщили РИА Новости, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, однако позже добавили, что несколько пунктов все же закрыты "в целях безопасности".

Позже в Госдуме состоялось несколько встреч с представителями компании, депутатами и предпринимателями для разрешения сложившегося конфликта. Так, например, Wildberries отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, принял решение обновиться систему обратной связи, а также возобновил работу 15 ранее закрытых ПВЗ.