"Российская газета": МВД внесло изменения в билеты теоретического экзамена на водительские права
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. МВД России внесло изменения в билеты теоретического экзамена на права. В них появились новые вопросы, а ответы на старые вопросы были скорректированы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на МВД.
Экзамены уже начали принимать по обновленным вопросам. Они выложены на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе "Участникам дорожного движения".
С 1 марта этого года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения — именно с этим и связаны изменения в билетах теоретического экзамена на права. Наиболее существенной поправкой в правила стали требования к управлению электросамокатами. Однако тем, кто ими пользуется, не нужно получать водительские удостоверения. Глобальных изменений в билетах не произошло.
Как сообщили "Российской газете" в МВД, изменения были внесены в 18 задач в комплекте "СD". В основном речь идет о билетах по управлению грузовиками и автобусами. Также в комплекте билетов "АВ" — то есть управление мотоциклами и легковушками, появилось 13 новых задач. Кроме того, были исправлены некоторые комментарии к билетам.
В частности, одной из добавленных задач стал вопрос про новую бело-лунную секцию светофора.
На ней изображен пешеход и стрелка. Это дополнительная секция светофора. Она информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.
Направление стрелки указывает на этот пешеходный переход. В такой ситуации водитель, проезжая на свой разрешающий сигнал, должен сначала пропустить пешеходов и только потом продолжить движение.
Важное изменение коснулось и правил для жителей спальных районов — изменилось время перестановки автомобилей из-под знаков, которые запрещают стоянку по четным или нечетным числам. Ранее такую перестановку надо было производить с 19 часов до 21 часа, а сейчас — с 21 до 24 часов.
Наконец, в самих вопросах и комментариях к ним были скорректированы понятия о том, что такое транспортное средство и что такое маршрутное транспортное средство.
Хотя изменения в задачах и ответах на них не кардинальные, однако могут привести к тому, что количество сдавших теорию с первого раза резко снизится, говорится в статье.
https://1prime.ru/business/20230406/840302534.html