МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. МВД России внесло изменения в билеты теоретического экзамена на права. В них появились новые вопросы, а ответы на старые вопросы были скорректированы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на МВД. Эксперты определили наиболее выносливые модели автомобилей

Экзамены уже начали принимать по обновленным вопросам. Они выложены на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе "Участникам дорожного движения".

С 1 марта этого года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения — именно с этим и связаны изменения в билетах теоретического экзамена на права. Наиболее существенной поправкой в правила стали требования к управлению электросамокатами. Однако тем, кто ими пользуется, не нужно получать водительские удостоверения. Глобальных изменений в билетах не произошло.

Как сообщили "Российской газете" в МВД, изменения были внесены в 18 задач в комплекте "СD". В основном речь идет о билетах по управлению грузовиками и автобусами. Также в комплекте билетов "АВ" — то есть управление мотоциклами и легковушками, появилось 13 новых задач. Кроме того, были исправлены некоторые комментарии к билетам.

В частности, одной из добавленных задач стал вопрос про новую бело-лунную секцию светофора.

На ней изображен пешеход и стрелка. Это дополнительная секция светофора. Она информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.

Направление стрелки указывает на этот пешеходный переход. В такой ситуации водитель, проезжая на свой разрешающий сигнал, должен сначала пропустить пешеходов и только потом продолжить движение.

Важное изменение коснулось и правил для жителей спальных районов — изменилось время перестановки автомобилей из-под знаков, которые запрещают стоянку по четным или нечетным числам. Ранее такую перестановку надо было производить с 19 часов до 21 часа, а сейчас — с 21 до 24 часов.

Наконец, в самих вопросах и комментариях к ним были скорректированы понятия о том, что такое транспортное средство и что такое маршрутное транспортное средство.

Хотя изменения в задачах и ответах на них не кардинальные, однако могут привести к тому, что количество сдавших теорию с первого раза резко снизится, говорится в статье.