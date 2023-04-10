МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Нужно обнулять патенты из недружественных стран на автотранспорт и применять их для создания отечественных брендов, заявил агентству РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев. Раскрыты "суперспособности" китайских автомобилей на российских дорогах

"Считаю, что в современных условиях целесообразно обнулять патенты из недружественных стран — на кузов, запчасти, оформление салона, и использовать их для создания отечественных автомобильных брендов. То есть, идти по пути производственного копирования, причем не только в автомобилестроении", — сказал он.

По мнению Васильева, формально данные возможности есть уже сегодня.

"Мы видим, что по этому пути в свое время пошел Китай — и в итоге уверенно лидирует по объему производства среди стран, которые традиционно славились сильным автопромом", — отметил сенатор.

По словам Васильева, если говорить о мерах поддержки на уровне государства, то сенаторы вместе с представителями отрасли и коллегами из правительства обсуждали возможность внесения изменений в техрегламент Таможенного союза "временного признания и разрешения использования на территории нашей страны сертификата одобрения типа транспортного средства, оформленного в странах СНГ".

Сенатор пояснил, что это касалось грузовых перевозок. "Но можно было бы эту меру расширить и на легковой транспорт. То есть признать сертификаты соответствия дружественных стран", — заключил он.

КЛАСТЕРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Васильев считает, что в России следует создавать кластеры для производства комплектующих для автотранспорта, что позволит решать задачи гораздо быстрее, чем если бы каждое предприятие делало бы все свое.

"Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, российский автопром, вопреки всем прогнозам, продолжает развиваться. Конечно, автомобильная промышленность столкнулась с рядом сложностей. В первую очередь это касается комплектующих", — сказал политик. Развеян миф об "опасной" заправке машины

По словам Васильева, ни одна страна в мире на сегодняшний день не производит все комплектующие у себя. Как правило, это сотрудничество на уровне компаний и даже государств. "Поэтому локализация всех составляющих автомобиля — это не всегда логично, разумно и выгодно", — считает он.

Но в условиях санкций, когда с Россией напрямую отказались работать большинство традиционных поставщиков комплектующих, встает вопрос — каким образом нам поступить, добавил законодатель. "Либо заместить этих поставщиков на новых (здесь страновой выбор крайне ограничен, и есть риск попасть в новую "ловушку"), либо научиться импортозамещать самые передовые, наукоемкие узлы и компоненты, которые у нас ранее не производились. То есть все же делать свое", — подчеркнул он.

Васильев пояснил, что в отличие от мировой практики, когда производством комплектующих занимаются специализированные компании, которым автопроизводители заказывают необходимые узлы и детали, в российском автопроме этим занимаются сами автопроизводители, что нерационально, поскольку излишне трудозатратно и дорого.

"Я считаю, что оптимальным было бы ускорить этот процесс и создать один или несколько крупных кластеров, которые будут разрабатывать сложные узлы и производить комплектующие. Это позволит сконцентрировать в этих структурах лучшие научные и инженерно-технические кадры и добиться цели гораздо быстрее, чем каждое предприятие делало бы всё своё. Это позволит в итоге, в том числе, регулировать цены на готовые изделия", — отметил он.

Сенатор подчеркнул, что цены на новые автомобили в последнее время существенно росли. Так, в 2022 году легковые автомобили подорожали на 20%, их средняя стоимость приблизилась к 2,5 миллиона рублей. Если сравнить ценовые показатели, то получается, что в сравнении с 2014 годом средняя стоимость автомобиля выросла в 2,5 раза. "Если благодаря совместным усилиям правительства, поставщиков сырья и автопроизводителей удастся снизить цены, это будет большой прорыв", — уверен он.

"Кроме того, есть резон в краткосрочной перспективе отказаться от экологического стандарта Евро-5, но при этом стараться не спускаться ниже стандарта Евро-4, которого придерживаются наши партнеры по Евразийскому экономическому партнерству (ЕАЭС)", — заключил Васильев.