МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В случае, если немецкие политики продолжат разговаривать с Китаем так же, как делают это сейчас, то ждать радужных перспектив для автопрома Германии на китайском рынке не стоит, заявила агентству РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. В Совфеде призвали обнулять автомобильные патенты из недружественных стран

"Вчера (6 апреля — ред.) мы видели, как председатель (европейской) Комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая является немкой, читала лекции председателю (КНР) Си Цзиньпину о порядке, основанном на правилах, и так далее. Давайте не будем забывать, что 40% немецких автомобилей продается на китайском рынке, 60% Volkswagen продается на китайском рынке. И когда вы постоянно читаете лекции Китаю, рынок все больше распадается", — сказала она.

Кнайсль напомнила и о словах главы МИД России Сергея Лаврова, который сообщил, что РФ покидает немецкая промышленность, в том числе автомобильные компании, а на их место придут другие, чтобы остаться.

"И я вижу это на улицах Москвы — как меняются тенденции в автомобильной промышленности. И это тема, за которой я всегда следила с интересом, потому что автомобильная промышленность — это зеркало нефтяного рынка, а нефтяной рынок отражает то, что происходит в автомобильной промышленности", — добавила Кнайсль. СМИ: австрийский бизнесмен предложил Путину план по "спасению" автопрома

Она отметила, что на Ближнем Востоке, в Западной Азии Mercedes был "арабским" автомобилем, но за последние 20 лет его полностью вытеснил азиатский рынок.

"Немецкого автомобильного рынка больше нет. И мы видим, как он сейчас теряет коронные места на важном российском рынке. И если они будут продолжать также говорить о Китае и с Китаем, как мы видели это вчера, то я не вижу радужных перспектив для немецкой автомобильной промышленности на китайском рынке", — заключила экс-министр.