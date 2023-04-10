НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — ПРАЙМ. Горьковский автозавод подал иск в Арбитражный суд Нижегородской области к Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей, следует из картотеки суда. В Австрии оценили перспективы немецкого автопрома на китайском рынке

Согласно опубликованным данным, автомобильный завод "ГАЗ" требует взыскать с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft) 28,405 миллиарда рублей. Иск был подан 7 апреля.

В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус".