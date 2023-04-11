БИШКЕК, 11 апр — ПРАЙМ. Открытое акционерное общество "Кыргызалтын" ("Киргиззолото") и уральская горнодобывающая компания "Березовский рудник" подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили журналистам в пресс-службе киргизской компании. Россияне ринулись инвестировать в золото

"В городе Екатеринбурге Российской Федерации между ОАО "Кыргызалтын" и крупной горнодобывающей компанией "Березовский рудник" подписан меморандум о взаимном сотрудничестве", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, основная целью соглашения — "обеспечение эффективной деятельности по недропользованию в области разведки твердых полезных ископаемых".

"В рамках сотрудничества планируется применять передовые технологии по извлечении золота современным методом. Данный подход позволит добывать золото в два раза дешевле", — приводит пресс-служба слова председателя правления "Кыргызалтына" Кубата Абдраимова.

"Стороны выразили заинтересованность в минимизации воздействия добычи полезных ископаемых на окружающую среду, а также в обмене опытом сотрудников", — уточнили в пресс-службе.

"Кыргызалтын" — крупнейшее предприятие Киргизии, специализирующееся на освоении месторождений золота. В настоящее время, вместе с партнерами по совместным проектам добывает более 97% золота в республике.