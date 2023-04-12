Гендиректор "Москвича" Пронин: спрос на автомобили оказался выше ожидаемого
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Интерес к автомобилям "Москвич", продажи которых в Москве стартовали в январе, а в российских регионах — в марте, оказался выше ожидаемого, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.
"Сейчас, когда первые автомобили уже поступили в продажу, могу сказать, что интерес к моделям очень высок и превосходит наши ожидания. И наблюдаем мы это во всех регионах, где представлены наши официальные дилеры", — сказал он, отвечая на вопрос о спросе на автомобили "Москвич".
"Спрос есть и со стороны корпоративных клиентов. Например, недавно мы подписали соглашение с одним из крупнейших агрегаторов о поставке партии из трех тысяч кроссоверов "Москвич 3" и двух тысяч электромобилей "Москвич 3е" в парки такси и каршеринга – это крупнейший в мире контракт на поставку электромобилей в сервисы такси и каршеринга", — добавил он.
Пронин рассказал, что автозавод планирует рассмотреть возможность экспорта машин бренда, но сейчас сконцентрирован только на российском рынке.
"На первом этапе мы сконцентрируем свою активность пока только в России. Наше присутствие на других рынках рассмотрим позже", — пояснил он, отвечая на вопрос о возможных планах по экспорту моделей "Москвич".
По словам Пронина, сейчас автозавод не планирует выпускать автомобили под иностранными брендами.
"В настоящий момент нет. Мы планируем производить автомобильную продукцию только под брендом "Москвич", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной сборке машин под зарубежными автобрендами на своей площадке.
Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер — начало производства и название новинки пока не раскрываются.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00
https://1prime.ru/business/20230412/840346829.html