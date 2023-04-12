МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Интерес к автомобилям "Москвич", продажи которых в Москве стартовали в январе, а в российских регионах — в марте, оказался выше ожидаемого, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. Гендиректор "Москвича" рассказал о перспективах работы предприятия

"Сейчас, когда первые автомобили уже поступили в продажу, могу сказать, что интерес к моделям очень высок и превосходит наши ожидания. И наблюдаем мы это во всех регионах, где представлены наши официальные дилеры", — сказал он, отвечая на вопрос о спросе на автомобили "Москвич".

"Спрос есть и со стороны корпоративных клиентов. Например, недавно мы подписали соглашение с одним из крупнейших агрегаторов о поставке партии из трех тысяч кроссоверов "Москвич 3" и двух тысяч электромобилей "Москвич 3е" в парки такси и каршеринга – это крупнейший в мире контракт на поставку электромобилей в сервисы такси и каршеринга", — добавил он.

Пронин рассказал, что автозавод планирует рассмотреть возможность экспорта машин бренда, но сейчас сконцентрирован только на российском рынке.

"На первом этапе мы сконцентрируем свою активность пока только в России. Наше присутствие на других рынках рассмотрим позже", — пояснил он, отвечая на вопрос о возможных планах по экспорту моделей "Москвич". Автомобиль "Москвич 6" появится в продаже в сентябре

По словам Пронина, сейчас автозавод не планирует выпускать автомобили под иностранными брендами.

"В настоящий момент нет. Мы планируем производить автомобильную продукцию только под брендом "Москвич", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной сборке машин под зарубежными автобрендами на своей площадке.

Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер — начало производства и название новинки пока не раскрываются.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

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