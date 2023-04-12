МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Правительство одобрило продажу доли в 27,5% ООО "Сахалинская энергия" "Новатэку" за 94,8 миллиарда рублей, следует из его распоряжения. Япония объяснила, почему продолжит участие в проектах на Сахалине

"Утвердить цену продажи доли в размере 27,49999998621683 процента уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" в размере 94800 миллионов рублей и определить, что продажа указанной доли подлежит обществу с ограниченной ответственностью "Новатэк Московская область", — говорится в документе.

ООО "Сахалинская энергия" — оператор нефтегазового проекта "Сахалин-2", в рамках которого на северо-восточном шельфе Сахалина ведется освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений. Крупнейшим участником общества является "Газпром" с долей 50%.

Президент Владимир Путин летом прошлого года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, заменён на новое, российское юрлицо — ООО "Сахалинская Энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась участвовать в схеме, списав балансовую стоимость своей доли — 1,6 миллиарда долларов.

Правительство, по указу президента, должно продать долю Shell и перечислить ей деньги на счет типа "С", из этой суммы должна быть вычтена сумма ущерба, который Shell якобы нанесла проекту. Оценка правительства пакета зарубежной компании в "Сахалине-2" в 94,8 миллиарда рублей сопоставима с оценкой самой Shell.