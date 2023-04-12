НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Нижегородской области отказал Горьковскому автозаводу в обеспечении второго иска к Volkswagen — на 28,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Гендиректор "Москвича" рассказал о перспективах работы предприятия

Согласно картотеке суда, 7 апреля автомобильный завод "ГАЗ" потребовал взыскать с компании "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft) 28,405 миллиарда рублей. А 10 апреля ГАЗ подал ходатайство об обеспечении искового заявления.

Согласно также данным из картотеки суда, 11 апреля судья Алена Главинская приняла исковое заявление к производству и назначила предварительное судебное заседание на 7 июня. При этом она вынесла определение "Отказать в обеспечении искового заявления в ответ на ходатайство (заявление) (10.04.2023) от ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" от 10 апреля".

Как пояснили агентству в пресс-службе Арбитражного суда Нижегородской области, по существу заявление не рассмотрено, определение судьи касается только мер обеспечения иска.

В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который тогда потребовал взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты его недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество.