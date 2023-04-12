МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Компания ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" в своем втором крупном иске к немецкой Volkswagen AG – на сумму более 24,1 миллиарда рублей – просит взыскать убытки из-за прекращения ответчиком поставок двигателей по договору от 15 июня 2017 года, следует из опубликованного в среду определения суда. Суд отказал в обеспечении по иску Горьковского автозавода к Volkswagen

По условиям договора, Volkswagen обязался поставлять дизельные двигатели и запасные части для их послепродажного обслуживания. Эти двигатели ГАЗ использовал в производстве автомобилей.

Стороны пришли к соглашению, что договор действует до 31 декабря 2023 года, но обязательства по поставке запасных частей для двигателей в любом случае действуют в течение 10 лет после продажи автозаводом "ГАЗ" последнего автомобиля с двигателем, приобретенным у Volkswagen.

Контракт также предусматривал, что если стороны до 31 декабря 2021 года не договорятся об условиях покупки ГАЗом производственной линии, оборудования и необходимой оснастки для локализации производства двигателей с 1 января 2024 года, то договор поставки считается продленным на неопределенный срок. О расторжении договора сторона должна уведомить не менее чем за два года.

В определении суда говорится, что с 2021 года Volkswagen надлежащим образом не исполнял обязательства по договору поставки, а в марте 2022 года фактически в одностороннем порядке отказался от его исполнения, что причинило истцу убытки.

В иске, поданном ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" 7 апреля, заявлены требования о взыскании более 2,4 миллиарда рублей "реального ущерба в виде инвестиций в организацию производства автомобилей на базе двигателей ответчика, которые не могут окупиться из-за неправомерного прекращения поставок двигателей", более 5,2 миллиарда рублей реального ущерба в виде расходов ГАЗа "на возмещение своему дистрибьютору убытков, причиненных неисполнением обязательств по поставке автомобилей с двигателями ответчика" и более 20,7 миллиарда рублей упущенной выгоды "в результате невозможности произвести автомобили с двигателями и реализовать их своим дистрибьюторам". Рассмотрение дела начнется 7 июня.

Как стало известно в среду, суд отказал истцу в принятии обеспечительных мер. Он просил наложить арест на имущество, контролируемое ответчиком, а именно на доли в его российской "дочке" ООО "Фольксваген Груп Рус", принадлежащие самому Volkswagen AG (28,06%), Skoda Auto A.S. (16,8%) и Volkswagen Finance Luxemburg S.A. (55,14%).

Первый крупный иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" к Volkswagen AG и ООО "Фольксваген Груп Рус" поступил в суд 14 марта. В нем заявлены требования о признании незаконным расторжения соглашения о контрактной сборке от 14 июня 2011 года и о взыскании убытков в размере около 15,6 миллиарда рублей. К слушаниям суд приступит 18 апреля.