ПРАГА, 17 апр — ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в Чехии в первом квартале этого года выросло на 31,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщило в понедельник объединение автопроизводителей республики. В России подорожали подержанные автомобили и подешевели новые

"Производство легковых автомобилей в первом квартале этого года составило 353,7 тысячи единиц, что на 31,5% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Данный результат ненамного уступает показателям 2019 года, после которого в отрасли начался кризис, вызванный пандемией коронавируса", — отмечается в сообщении.

Из общего числа произведенных в Чехии в первом квартале машин 11,7% составили электромобили. При этом из 353,7 тысячи выпущенных автомашин 24,9 тысячи были направлены на чешский рынок, а 328,8 тысячи – на рынки других стран.

Крупнейший в Чехии производитель машин, компания Skoda Auto, увеличила в первом квартале производство на трех своих заводах на 42,4%, выпустив 231,6 тысячи машин. Предприятие компании Hyundai в городе Ношовице (на северо-востоке страны) произвело на 18,8% машин больше, чем годом ранее за тот же период (88,3 тысячи единиц), а завод компании Toyota в городе Колин (в центральной части республики) выпустил 33,8 тысячи машин, что на 5,2% больше уровня первого квартала 2022 года.