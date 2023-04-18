МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Nissan Motor Co Ltd во вторник на автосалоне в Шанхае представил новый электрический кроссовер и подчеркнула свою заинтересованность в китайском рынке. Автомобиль "Москвич 6" появится в продаже в сентябре

"Мы выводим на рынок новые электрифицированные модели, такие, как Ariya, e-Power Sylphy и e-Power X-Trail. Мы также планируем выпустить электромобиль, разработанный именно для китайского рынка", — заявил операционный директор Nissan Ашвани Гупта, выступая на автосалоне.

Китай давно является одним из ключевых рынков для Nissan. Однако, как и другие глобальные автопроизводители, она сталкивается с растущим давлением и угрозой сокращения рыночной доли вследствие роста местных автомобильных компаний.

Как отметил Гупта, новый автомобиль Arizon будет оснащен личным цифровым помощником Eporo. Он также будет обладать низким центром тяжести при отсутствии стоек. Последнее, как говорят в компании, обеспечит автомобилю просторный салон.

"В будущем программно-определяемые транспортные средства продолжат менять представление (о транспорте)… и автомобили будут все больше становится составной частью нашего цифрового образа жизни", — отметил Гупта. Российский электромобиль установил рекорд скорости

В прошлом месяце Reuters сообщило, что поставки нового электрокроссовера Ariya замедлились из-за проблем, возникших на высокотехнологичной производственной линии Nissan. Между тем эта модель должны была помочь японскому автопроизводителю восстановить продажи.

Ariya предположительно станет первой из 19 новых электромобилей с батареей, которые Nissan планирует запустить к 2030 году.

К 2026 году Nissan планирует выпускать семь электрических моделей, а к 2030 году на электромобили придется уже 80% всей линейки компании, сообщил во вторник Гупта в кулуарах автосалона в Шанхае.

По его словам, Китай уже прошел ту критическую точку, начиная с которой клиенты готовы пользоваться электромобилем в качестве своего основного личного транспорта, и Nissan приходится обеспечивать ценовую конкурентоспособность своих продуктов, чтобы не отставать от местных игроков.