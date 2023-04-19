МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Китайские автобренды готовы соинвестировать в РФ, на этом фоне им необходимо предоставить ряд преференций, в том числе на региональном уровне в формате совместных предприятий, полагает заместитель председателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Виктор Звагельский. В России подорожали подержанные автомобили и подешевели новые

"Китай вообще-то редко и неохотно вкладывается в промышленные проекты где-то вне своей территории, но Россия может стать одним из исключений. Нам известно, что ряд китайских государственных компаний высказывают желание соинвестировать в производство в России, в продвижение китайских брендов на нашем рынке", — сказал он в ходе круглого стола на тему "Проблемы ввоза и сертификации автомобилей на российском рынке", организованного при участии Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества.

По его словам, нужно предоставить автопроизводителям из Поднебесной ряд преференций.

"Надо закрепить на законодательном уровне преференции для предприятий по сборке и техобслуживанию автомобилей, ввести упрощенную и льготную систему таможенной очистки машинокомплектов", — заметил эксперт.

Необходима, по его мнению, и поддержка производителей на региональном уровне.

"Сегодня такие программы действуют в ряде регионов – Москве, Калужской и Калининградской областях. Но они рассчитаны только на российский автопром, а мы хотим распространить их на работу с Китаем в ранге совместных предприятий",- заключил Звагельский.