ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр — ПРАЙМ. Китайская компания IGBR намерена инвестировать 1 миллиард рублей в строительство в Калужской области завода по выпуску оборудования для нефтегазовой и геотермальной промышленности и теплоэнергетики, сообщил губернатор области Владислав Шапша. В "Деловой России" оценили перспективы компаний на китайском рынке

По данным областного правительства, в рамках визита делегации Калужской области в Китай состоялось подписание соответствующего соглашения о намерениях между правительством Калужской области, администрацией Боровского района, ОЭЗ "Калуга" и китайской компанией IGBR International Supply Chain Management (Shanghai) Co., Ltd.

"С руководством компании IGBR подписали соглашение о намерениях. Наши китайские партнеры планируют реализацию инвестпроекта по строительству на Боровской площадке ОЭЗ "Калуга" завода по производству оборудования для нефтегазовой и геотермальной промышленности, теплоэнергетики… Инвестиции — 1 миллиард рублей", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

"В ближайшее время китайская компания рассчитывает получить статус резидента ОЭЗ. На новом предприятии будет создано 80 новых рабочих мест", — информирует областное правительство.

IGBR International Supply Chain Management (Shanghai) Co., Ltd основана в феврале 2021 года, работает в 11 странах мира. Компания занимается импортом и экспортом металлов и нефтепродуктов.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Калуга" развивается с 2012 года. Общая площадь людиновской и боровской площадок — 994,2 гектаров. На сегодняшний день в ОЭЗ свои проекты реализуют 28 резидентов.