МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ во второй половине этого года рассчитывает начать применять стимулирующее регулирование для кредитования высокотехнологичных компаний, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в четверг на пленарном заседании Госдумы. Аналитик оценил потери российских банков от регулирования ипотеки

"Мы с правительством разработали так называемую таксономию, а проще – критерии определения тех проектов, которые поддерживают импортозамещение, технологический суверенитет. И для таких проектов банки смогут предлагать более комфортные условия кредитования. Нагрузка на капитал по таким кредитам для банков будет меньше. Мы рассчитываем, что новое регулирование начнет применяться уже во второй половине этого года", — сказала она.