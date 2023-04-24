ПЕРМЬ, 24 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая в России специализированная площадка по выпуску зарядных станций для электромобилей открылась в Перми, завод планирует изготавливать в год до пяти тысяч единиц продукции, сообщает пермское предприятие "Корпорация ПСС". Серийный выпуск электромобилей "Атом" начнут в 2025 году

"Буквально в эти минуты открываем новую крупнейшую в России специализированную площадку по производству зарядных станций для электромобилей на улице Рязанской, 105, корпус 2", — сообщается в понедельник на странице "Корпорация ПСС-электрохимзащита от коррозии" в соцсети "ВКонтакте".

В посте также указано, что к концу 2023 года компания планирует увеличить производительность до пяти тысяч зарядных станций в год, при этом в 2022 году мощности корпорации позволяли выпускать около тысячи станций.

Пермская "Корпорация ПСС" производит оборудование для электрохимзащиты, а также является разработчиком и производителем зарядных станций для электромобилей. Предприятие работает с 1993 года.

Пермский край с 2023 года присоединился к федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей: власти намерены установить в регионе 66 быстрых электрозарядных станций мощностью не менее 149 кВт.