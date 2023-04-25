МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Дилер "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую "дочку", говорится в сообщении компании. Chery изучит возможность локализации производства автомобилей в России

"Настоящим сообщением холдинг информирует о завершении финального этапа сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании АО "Автодом", включая АО "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (подмосковный автозавод), ООО "Мерседес-Бенц Банк Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей)", — сказано в сообщении.

В том числе, в соответствии со сделкой, "Автодом" получил право осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку.

По словам гендиректора "Автодома" Андрея Ольховского, в ближайшее время компания объявит нового технологического партнера по производству на площадке. "Важнейшим фактором для нас является сохранение рабочих мест сотрудников", — подчеркнул он.

Как отмечал в феврале вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, не исключено, что новый владелец площадки совместно с иностранным партнером будет выпускать на заводе китайские автомобили. Самая дорогая автозаправка в Италии лишилась лицензии, пишет СМИ

Кроме того, согласно сообщению компании, "Автодом" будет производить техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в РФ, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, соответствующее право дилер получил после завершения сделки по приобретению активов немецкой компании в РФ.

"ГК "Автодом" получила право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада", — отмечается в сообщении.

"Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний", — отметил гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский.