МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане, более того — на конвейер завода партнера может встать новая Lada Vesta, сказал президент компании Максим Соколов. "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz

"Уже сейчас мы совместно с нашим партнером рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причем это будет флагманская модель — модель Lada Vesta нового поколения", — сказал он в ходе пленарной сессии на "Иннопроме" в Ташкенте.

Соколов также отметил, что у компании есть планы по углублению локализации производства автомобилей в Узбекистане. В частности, рассматривается возможность наладить сварку и окраску.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).