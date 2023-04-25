МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Четыре иностранных производителя легковых автомобилей уже продали свои активы в России, посчитало РИА Новости. "АвтоВАЗ" намерен собирать Lada Vesta в Узбекистане

Зарубежные производители автомобилей, которые еще несколько лет назад активно заходили на российский рынок и обустраивали здесь свои производственные мощности, стали заявлять о планах ухода после начала СВО.

С НАМИ ХОРОШО

"Первой ласточкой", продавшей свои активы в России, стал французский Renault. Концерн владел пакетом в крупнейшем российском производителе легковых автомобилей — "АвтоВАЗе" и имел свою площадку в Москве. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", подведомственному Минпромторгу РФ, завод "Рено Россия" — городу Москве.

Но, как говорится, "свято место пусто не бывает". "АвтоВАЗ" продолжил развитие и без иностранного акционера, а на бывшей московской площадке организовано производство легковых автомобилей "Москвич".

Японский автоконцерн Nissan продал все свои российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, тому же ФГУП "НАМИ". Затем эту долю выкупил у госпредприятия "АвтоВАЗ". Новый владелец уже заявил, что ускорил подготовку к старту производства и намерен начать выпуск автомобилей под брендом Lada в Петербурге уже в мае-июне текущего года.

НАМИ стал и собственником автозавода японской Toyota в Санкт-Петербурге. Здесь, как рассказывал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, может начать производство электромобилей e-Neva концерн "Алмаз-Антей", а также рассматривается возможность выпуска машин новых партнеров. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что интеграция "АвтоВАЗа" с петербургским заводом Toyota пока не целесообразна, но в целом не исключена. "Ситидрайв" запустил аренду автомобилей для корпоративных клиентов

Во вторник было официально объявлено о завершении сделки по продаже российских активов немецкого Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье. Их купил дилер "Автодом". По словам гендиректора "Автодома" Андрея Ольховского, в ближайшее время компания объявит нового технологического партнера по производству на площадке.

Иностранные компании в разных сферах, продающие активы в России, явно не следуют принципу "уходя уходи". Многие прописывают опцион по обратному выкупу этих активов в течение какого-то времени. Например, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу проданных российских активов в течение 6 лет.

В ПРОЦЕССЕ

Свои производственные мощности по выпуску легковых автомобилей в России планирует продать и немецкий Volkswagen. Там РИА Новости сообщали, что концерн находится в процессе подачи заявки на одобрение властями РФ продажи завода в Калуге российскому инвестору.

Газета "Ведомости" в конце апреля с ссылкой на источники писала, что правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге, и его купит российский дилер "Авилон".